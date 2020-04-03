СК проверит данные о спекуляции медицинскими масками

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о попытках нажиться на продаже медицинских масок в регионах РФ на фоне ситуации с распространением COVID-19. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СК.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.