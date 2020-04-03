СК проверит данные о спекуляции медицинскими масками

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о попытках нажиться на продаже медицинских масок в регионах РФ на фоне ситуации с распространением COVID-19. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СК.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.

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В конце марта в Федеральной антимонопольной службе заявили, что в некоторых российских регионах, по-прежнему, сохраняется дефицит медицинских масок. А 28 числа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России в оборот поступают более 30 миллионов медицинских масок.

«Министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок, они поступают еще в общем количестве более 30 миллионов», - заявил министр.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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