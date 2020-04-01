Опрос: Из-за коронавируса 85% россиян стали чаще мыть руки
Подавляющее большинство россиян, а именно 85%, стали чаще мыть руки из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорят данные опроса, проведенного проектом «Здоровье Mail.ru» и сервисом «Все аптеки».
Кроме того, стало известно, что 49% респондентов перестали контактировать с другими людьми, а 23% опрошенных заявили, что носят медицинские маски. Также выяснилось, что 55% участников исследования, протирают салфетками мобильные телефоны. Почти такое же число респондентов обрабатывают антисептиками поверхности в квартире, а 44% стали чаще делать уборку.
Кстати, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что многоразовые тканевые маски можно использовать повторно лишь после стирки с моющим средством и обработки паром. А вот одноразовые после использования необходимо выбрасывать, Однако делать это надо правильно: использованную медицинскую маску сначала нужно поместить в герметичный пакет, подчёркивает Утро.ру.
Ранее НСН писала, что кабмин на время ввел запрет на вывоз из страны некоторых медицинских изделий. Речь идет о масках, ряде дезинфицирующих и противовирусных средств, защитных респираторах и очках, а также бахилах. Запрет не коснется граждан, которые везут эти товары для частного пользования. Кроме того, речь не идет о гуманитарной помощи. Запрет введен до 1 июня.
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