Опрос: Из-за коронавируса 85% россиян стали чаще мыть руки

Подавляющее большинство россиян, а именно 85%, стали чаще мыть руки из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорят данные опроса, проведенного проектом «Здоровье Mail.ru» и сервисом «Все аптеки».

Кроме того, стало известно, что 49% респондентов перестали контактировать с другими людьми, а 23% опрошенных заявили, что носят медицинские маски. Также выяснилось, что 55% участников исследования, протирают салфетками мобильные телефоны. Почти такое же число респондентов обрабатывают антисептиками поверхности в квартире, а 44% стали чаще делать уборку.