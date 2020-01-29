СК признал, что Голунову подбросили наркотики

29 января 202014:33

Следственный комитет России считает, что сотрудники полиции подложили наркотики в рюкзак и жилище журналиста Ивана Голунова (на фото) с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности. Об этом в среду, 29 января, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Забыли извиниться». Иван Голунов о жалобе в Генпрокуратуру

По словам Петренко, подложенные наркотики были незаконно приобретены самими полицейскими.

Она также раскрыла имена бывших сотрудников полиции, задержанных по подозрению в фальсификации результаты оперативно-розыскной деятельности. Это бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО в Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев. Кроме того, в числе задержанных бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Таким образом, информация СМИ о личностях задержанных подтвердилась не полностью: источник ТАСС вместо Ляховца называл Андрея Щирова.

По словам Петренко, следствие в ближайшее время предъявит всем фигурантам дела обвинение и поставит вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее СМИ сообщали, что задержанные не признали вину.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Иван Голунов Уголовное ДелоПолиция