СК признал, что Голунову подбросили наркотики

По словам Петренко, подложенные наркотики были незаконно приобретены самими полицейскими.

Она также раскрыла имена бывших сотрудников полиции, задержанных по подозрению в фальсификации результаты оперативно-розыскной деятельности. Это бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО в Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев. Кроме того, в числе задержанных бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Таким образом, информация СМИ о личностях задержанных подтвердилась не полностью: источник ТАСС вместо Ляховца называл Андрея Щирова.

По словам Петренко, следствие в ближайшее время предъявит всем фигурантам дела обвинение и поставит вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее СМИ сообщали, что задержанные не признали вину.

