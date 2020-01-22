«Забыли извиниться». Иван Голунов о жалобе в Генпрокуратуру

Журналист Иван Голунов в эфире НСН объяснил, почему решил потребовать извинений от прокуратуры только сейчас.

«При освобождении, при снятии с меня обвинений в связи с недоказанностью мне было вручено извещение о праве на реабилитацию, в котором было сказано, что, в том числе, передо мной должны извиниться органы прокуратуры. С тех пор прошло больше полугода, а извинений я, собственно, так и не получил. Я посмотрел законодательство. Это должно было произойти в течение месяца. Сейчас я буду готовить иск о возмещении ущерба в рамках реабилитации. Для этого мне, в том числе, нужно, чтобы все действия были совершены. В том числе, чтобы прокуратура принесла извинения. Возможно, она это забыла сделать. Я вот таким образом напомню», - рассказал журналист.

Ранее корреспондент «Медузы» был признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Журналист Иван Голунов в беседе с НСН сообщил, что рад новому статусу. По его словам, признание его потерпевшим в рамках заведенного уголовного дела вполне логично. Корреспондент также добавил, что рассчитывает получить больше информации после допроса в конце января.

