«Забыли извиниться». Иван Голунов о жалобе в Генпрокуратуру
Журналист Иван Голунов в эфире НСН рассказал, зачем требует извинений от прокуратуры.
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы ведомства Игоря Краснова с требованием официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование.
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что жалоба подана на бездействие должностных лиц Генпрокуратуры РФ по делу о подброшенных Голунову наркотиках. В жалобе отмечается, что журналист был незаконно привлечен к уголовной ответственности. В этом случае ему должны принести официальные извинения от лица государства, которые до сих пор так не были получены.
Журналист Иван Голунов в эфире НСН объяснил, почему решил потребовать извинений от прокуратуры только сейчас.
«При освобождении, при снятии с меня обвинений в связи с недоказанностью мне было вручено извещение о праве на реабилитацию, в котором было сказано, что, в том числе, передо мной должны извиниться органы прокуратуры. С тех пор прошло больше полугода, а извинений я, собственно, так и не получил. Я посмотрел законодательство. Это должно было произойти в течение месяца. Сейчас я буду готовить иск о возмещении ущерба в рамках реабилитации. Для этого мне, в том числе, нужно, чтобы все действия были совершены. В том числе, чтобы прокуратура принесла извинения. Возможно, она это забыла сделать. Я вот таким образом напомню», - рассказал журналист.
Ранее корреспондент «Медузы» был признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Журналист Иван Голунов в беседе с НСН сообщил, что рад новому статусу. По его словам, признание его потерпевшим в рамках заведенного уголовного дела вполне логично. Корреспондент также добавил, что рассчитывает получить больше информации после допроса в конце января.
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