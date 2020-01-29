СМИ: Задержанные по делу Голунова не признали вину

По информации телеканала, сейчас следователи допрашивают четверых задержанных. При этом по делу могут проходить шесть бывших сотрудников полиции. Их подозревают в превышении служебных полномочий, незаконном приобретении и хранении наркотиков, в фальсификации доказательств оперативно-розыскной деятельности.

Источник ТАСС ранее назвал имена пятерых задержанных. Это бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, бывшие оперативники Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Денис Коновалов.

СК официально не называл фамилии подозреваемых. Журналист Иван Голунов в беседе с НСН также отметил, что не знает имена задержанных.

«Те фамилии, которые называются, это те, о которых я говорил неоднократно в ходе допросов и интервью. Но действительно ли эти люди задержаны, или может быть кто-то другой задержан, этих подробностей я не знаю», - сообщил он.

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий. Полицейские задержали его летом прошлого года с наркотиками – их, по утверждению журналиста, ему подбросили. Дело в отношении самого Голунова было закрыто за недоказанностью вины.

