СК предъявил обвинение экс-главам администрации президента Украины
Обвинение предъявили бывшим главам администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану за совершение преступлений в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«С учетом совокупности собранных доказательств за организацию обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской народных республик предъявлены обвинения... Райнину и... Богдану», — отметили в ведомстве.
По данным Следкома, в августе 2016 — феврале 2020 года фигуранты последовательно занимали пост главы администрации украинского президента и входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины. В результате совместных преступных действий в это время подконтрольные Райнину и Богдану боевики обстреливали населенные пункты Донбасса. В результате пострадали и погибли 123 человека, были разрушены свыше 390 объектов гражданской инфраструктуры.
В СК добавили, что правоохранители принимают меры для розыска и ареста обвиняемых.
Ранее Следком сообщил о возбуждении уголовного дела против гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса, которого подозревают в реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта, публичной поддержке терроризма.
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