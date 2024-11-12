В Курской области завели дело на гражданина Литвы за осквернение мемориала

Следственный комитет сообщил, что против гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса возбуждено уголовное дело по ряду статей, включая оправдание терроризма.

По данным СК, фигурант подозревается в реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта и публичной поддержке терроризма.

СК: Литовский активист осквернил воинский мемориал в Курской области

Следователи принимают меры для поиска Барткявичюса и его возможных соучастников. Ему заочно предъявят обвинение и объявят в международный розыск.

Также СК планирует обратиться в суд для выбора меры пресечения в виде ареста, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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