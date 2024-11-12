В Курской области завели дело на гражданина Литвы за осквернение мемориала
12 ноября 202419:13
Следственный комитет сообщил, что против гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса возбуждено уголовное дело по ряду статей, включая оправдание терроризма.
По данным СК, фигурант подозревается в реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта и публичной поддержке терроризма.
Следователи принимают меры для поиска Барткявичюса и его возможных соучастников. Ему заочно предъявят обвинение и объявят в международный розыск.
Также СК планирует обратиться в суд для выбора меры пресечения в виде ареста, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru