В Курской области завели дело на гражданина Литвы за осквернение мемориала

Следователи принимают меры для поиска Барткявичюса и его возможных соучастников. Ему заочно предъявят обвинение и объявят в международный розыск.

Также СК планирует обратиться в суд для выбора меры пресечения в виде ареста, передает «Радиоточка НСН».

