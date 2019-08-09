СК предупредил о последствиях за «прогулки» после согласованного митинга
Следственный комитет Российской Федерации предупредил о возможных последствиях вплоть до уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях в Москве. Специальное заявление надзорное ведомство распространило в связи с появлением в СМИ и соцсетях призывов к участию в так называемых «мирных прогулках» после согласованного на завтра митинга на проспекте Сахарова.
В СК подчеркнули, что участие в подобных несанкционированных активностях влечет правовые последствия. Сами призывы к массовым беспорядкам также расцениваются Уголовным кодексом, как правонарушение, наказуемое вплоть до лишения свободы.
Между тем, в Москве по решению районных судов уже арестованы 24 участника несогласованной акции, которая прошла в столице 3 августа.
Как сообщает РИА ФАН, такие данные приводит Мосгорсуд. Еще 176 участников митинга оштрафованы, двое получили обязательные работы.
Кроме того, по итогам предыдущего митинга, состоявшегося 27 июля, возбуждено 1199 дел. 89 человек получили административный арест, 704 — оштрафованы, еще шестеро отправлены на обязательные работы.
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