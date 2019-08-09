СК предупредил о последствиях за «прогулки» после согласованного митинга

Следственный комитет Российской Федерации предупредил о возможных последствиях вплоть до уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях в Москве. Специальное заявление надзорное ведомство распространило в связи с появлением в СМИ и соцсетях призывов к участию в так называемых «мирных прогулках» после согласованного на завтра митинга на проспекте Сахарова.

В СК подчеркнули, что участие в подобных несанкционированных активностях влечет правовые последствия. Сами призывы к массовым беспорядкам также расцениваются Уголовным кодексом, как правонарушение, наказуемое вплоть до лишения свободы.