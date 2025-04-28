Умер режиссер-документалист Юрий Чибряков
В Саратове на 94 году жизни скончался кинодраматург, режиссер документального кино Юрий Чибряков, рассказали в Союзе кинематографистов России
Чибряков родился в Саратове в 1931 году. Чибряков является автором 75 сценариев, среди которых «Письма к матери» (1996), «Дом Васнецова» (1993), «Здравствуйте, девушки!» (1965), «Нансен в России» (1993) и «Давид Кугультинов. Последнее…» (2006).
Чибряков работал редактором Новосибирской студии кинохроники, после чего занимал должность старшего редактора Нижне-Волжской студии кинохроники.
Чибряков за свою карьеру внес значительный вклад в развитие кинематографа, оставив после себя богатое наследие в виде многочисленных документальных фильмов и сценариев.
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