Умер режиссер-документалист Юрий Чибряков

В Саратове на 94 году жизни скончался кинодраматург, режиссер документального кино Юрий Чибряков, рассказали в Союзе кинематографистов России

Чибряков родился в Саратове в 1931 году. Чибряков является автором 75 сценариев, среди которых «Письма к матери» (1996), «Дом Васнецова» (1993), «Здравствуйте, девушки!» (1965), «Нансен в России» (1993) и «Давид Кугультинов. Последнее…» (2006).

Чибряков работал редактором Новосибирской студии кинохроники, после чего занимал должность старшего редактора Нижне-Волжской студии кинохроники.

Чибряков за свою карьеру внес значительный вклад в развитие кинематографа, оставив после себя богатое наследие в виде многочисленных документальных фильмов и сценариев.

