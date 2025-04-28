В Белом доме заявили о росте разочарования Трампа Россией и Украиной

Разочарование президента США Дональда Трампа лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским растёт. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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Комментируя объявленное российским президентом временное перемирие в дни 80-летия Победы, она указала, что Трамп желает другого.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня», - заключила Левитт.

Ранее Путин объявил перемирие в зоне украинского конфликта в дни 80-летия Победы, оно начнется в 00:00 с 7 на 8 мая и продлится до 00:00 с 10 на 11 мая, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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