СК оценил ущерб от злоупотреблений экс-главы «Автодора»

Следственный комитет оценивает ущерб от незаконных действий бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Как напоминает РИА Новости, в отношении Сергея Кельбаха заведено дело о злоупотреблении полномочиями. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подчеркнул, что оно связано с неправомерным расходованием авансовых платежей при строительстве Центральной кольцевой автодороги.

Ранее сегодня о возбуждении уголовного дела против главы «Автодора» из-за нарушений при строительстве ЦКАД сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. При этом он не уточнил, о бывшем или действующем руководителе идет речь. Позже стало известно, что речь идёт о Сергее Кельбахе, который покинул этот пост в феврале.