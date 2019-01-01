Общество

СК оценил ущерб от злоупотреблений экс-главы «Автодора»

4 июля18:09

Следственный комитет оценивает ущерб от незаконных действий бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Как напоминает РИА Новости, в отношении Сергея Кельбаха заведено дело о злоупотреблении полномочиями. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подчеркнул, что оно связано с неправомерным расходованием авансовых платежей при строительстве Центральной кольцевой автодороги.

Ранее сегодня о возбуждении уголовного дела против главы «Автодора» из-за нарушений при строительстве ЦКАД сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. При этом он не уточнил, о бывшем или действующем руководителе идет речь. Позже стало известно, что речь идёт о Сергее Кельбахе, который покинул этот пост в феврале.

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Ранее НСН писала, что Дмитрий Медведев завизировал распоряжение об отставке Сергея Кельбаха с должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги». Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Увольнение произведено по просьбе самого Кельбаха. На этом посту его сменил первый заместитель председателя правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Сергей Кельбах возглавлял «Автодор» с 2011 года.

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