СК отменил уголовную статью пяти обвиняемым в беспорядках в Москве

Следственный комитет России принял решение снять обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля в предвыборный период в Мосгордуму. Об этом проинформировала пресс-служба надзорного ведомства. Как уточняет RT, состав преступления после проверки не выявлен в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

Все меры пресечения в отношении означенных лиц отменены. Однако административный состав правонарушений в их действиях остаётся в силе, поэтому материалы на них направлены в полицию.

Ранее сегодня Пресненский районный суд Москвы приговорил 30-летнего блогера Владислава Синицу к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.