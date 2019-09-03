СК отменил уголовную статью пяти обвиняемым в беспорядках в Москве
Следственный комитет России принял решение снять обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля в предвыборный период в Мосгордуму. Об этом проинформировала пресс-служба надзорного ведомства. Как уточняет RT, состав преступления после проверки не выявлен в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.
Все меры пресечения в отношении означенных лиц отменены. Однако административный состав правонарушений в их действиях остаётся в силе, поэтому материалы на них направлены в полицию.
Ранее сегодня Пресненский районный суд Москвы приговорил 30-летнего блогера Владислава Синицу к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Как отмечают argumenti.ru, 31 июля под псевдонимом Макс Стеклов блогер опубликовал в Twitter текст, возбуждавший вражду и ненависть к сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей. Он угрожал полицейским тем, что они могут получить кассету с записями убийств своих детей.
Синица признан виновным в возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей