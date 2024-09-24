СК: Не подтвердилась версия о том, что семью из Красноярска отравили дихлофосом
24 сентября 202402:01
Проведенная в отношении членов красноярской семьи экспертиза, которые отравились пельменями, не обнаружила в организме отца следов дихлофоса, сообщает РИА Новости.
Также не было обнаружено средство от мух и в теле одной из скончавшихся девочек. По одной из версий, в пельмени могли насыпать яд, перепутав с приправой.
Основные версии отравления, это попадание в приготовленную пищу опасного вещества и употребление купленных в магазине продуктов питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СК: Не подтвердилась версия о том, что семью из Красноярска отравили дихлофосом
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru