СК: Не подтвердилась версия о том, что семью из Красноярска отравили дихлофосом

Проведенная в отношении членов красноярской семьи экспертиза, которые отравились пельменями, не обнаружила в организме отца следов дихлофоса, сообщает РИА Новости.

В Красноярском крае скончался отравившийся после ужина четвертый ребенок

Также не было обнаружено средство от мух и в теле одной из скончавшихся девочек. По одной из версий, в пельмени могли насыпать яд, перепутав с приправой.

Основные версии отравления, это попадание в приготовленную пищу опасного вещества и употребление купленных в магазине продуктов питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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