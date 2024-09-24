СК: Не подтвердилась версия о том, что семью из Красноярска отравили дихлофосом

Также не было обнаружено средство от мух и в теле одной из скончавшихся девочек. По одной из версий, в пельмени могли насыпать яд, перепутав с приправой.

Основные версии отравления, это попадание в приготовленную пищу опасного вещества и употребление купленных в магазине продуктов питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

