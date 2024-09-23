Названы возможные причины отравления детей в Красноярском крае

Основные версии отравления в селе Красная Сопка в Красноярском крае шести членов семьи, в результате чего умерли трое детей, это попадание в приготовленную пищу опасного вещества и употребление купленных в магазине продуктов питания, сообщает прокуратура региона.

В Красноярском крае умер отравившийся едой третий ребенок

В рамках расследования изъяты необходимые образцы, назначили экспертные исследования.

Известно, что накануне все члены семьи ели курицу и пельмени, которые купили в местном магазине. По факту отравления заведено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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