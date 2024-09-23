Названы возможные причины отравления детей в Красноярском крае
23 сентября 202404:01
Основные версии отравления в селе Красная Сопка в Красноярском крае шести членов семьи, в результате чего умерли трое детей, это попадание в приготовленную пищу опасного вещества и употребление купленных в магазине продуктов питания, сообщает прокуратура региона.
В рамках расследования изъяты необходимые образцы, назначили экспертные исследования.
Известно, что накануне все члены семьи ели курицу и пельмени, которые купили в местном магазине. По факту отравления заведено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru