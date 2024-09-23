В Красноярском крае скончался отравившийся после ужина четвертый ребенок

Она стала четвертым ребенком, который умер от отравления. Ранее семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась едой, купленной в местном магазине в селе Красная Сопка.

Основные версии отравления, это попадание в приготовленную пищу опасного вещества и употребление купленных в магазине продуктов питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

