В Красноярском крае скончался отравившийся после ужина четвертый ребенок
12-летняя девочка скончалась в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями, которые были приобретены в сельском магазине, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Она стала четвертым ребенком, который умер от отравления. Ранее семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась едой, купленной в местном магазине в селе Красная Сопка.
Основные версии отравления, это попадание в приготовленную пищу опасного вещества и употребление купленных в магазине продуктов питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru