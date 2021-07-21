«Частная тюрьма» в Ленобласти оказалась не тюрьмой
В доме Ленинградской области, где был обнаружен бункер с камерами и крематорием, не нашли следов пребывания людей, сообщила старший помощник руководителя регионального СК Мария Добрынина.
Она отметила, что подвал осматривали несколько раз, однако ничего не нашли. Кроме того, сотрудники Следственного комитета провели более 100 различных судебных экспертиз, пишут «Известия».
Ранее журналисты РЕН ТВ сообщили, что на их головы начал сыпаться бетон, когда они находились в этой самодельной тюрьме. Выяснилось, что администрация района распорядилась засыпать бункер землей.
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