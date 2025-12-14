СМИ: В Сиднее при стрельбе на пляже погибли 10 человек

В Австралии во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее погибли десять человек. Об этом сообщает «News.com.au».

По данным источника, среди погибших есть дети и полицейский. Издание «Reuters» писало, что в результате стрельбы были ранены еще 13 человек. Они госпитализированы.

Изначально сообщалось, что одного подозреваемого ликвидировали, а другого — ранили и задержали. Однако полиция штата Новый Южный Уэльс на своей странице в Сети позже объявила, что в связи с происшествием на пляже под стражей находятся два человека.