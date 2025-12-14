Песков: Путин любит сам водить автомобиль
Президент России Владимир Путин любит сам водить автомобиль. Об этом в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Комментируя недавнее заявление Путина о том, что он иногда передвигается «по-тихому», без кортежа, Песков пояснил, что это означает обычные поездки, «как все». На вопрос, сидит ли президент в таких случаях за рулем сам, представитель Кремля подтвердил, что да, Путин сам водит машину и ему это нравится.
В то же время Песков отметил, что обычным водителям вряд ли удастся увидеть президента в соседнем автомобиле на светофоре.
Ранее Песков рассказывал, что Путин часто ездит на автомобиле по территории своих резиденций, а иногда в качестве пассажиров с ним бывают и иностранные лидеры, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
