Песков: Путин любит сам водить автомобиль

Комментируя недавнее заявление Путина о том, что он иногда передвигается «по-тихому», без кортежа, Песков пояснил, что это означает обычные поездки, «как все». На вопрос, сидит ли президент в таких случаях за рулем сам, представитель Кремля подтвердил, что да, Путин сам водит машину и ему это нравится.

В то же время Песков отметил, что обычным водителям вряд ли удастся увидеть президента в соседнем автомобиле на светофоре.

Ранее Песков рассказывал, что Путин часто ездит на автомобиле по территории своих резиденций, а иногда в качестве пассажиров с ним бывают и иностранные лидеры, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».