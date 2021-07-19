СМИ: подземную тюрьму с крематорием обнаружили в Ленинградской области

Подземную «частную тюрьму с крематорием» обнаружили во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает портал 47news.ru.

По информации СМИ, она находится под заброшенным недостороенным домом в коттеджном посёлке Новый Петербург в Агалатовском поселении, в ней есть камеры с кроватями, умывальниками и унитазами.

Вход в подземную тюрьму был замаскирован под гаражные ворота, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, возле дома с тюрьмой находится баня с подземным лазом, который ведёт к глубокому колодцу с печкой.

Ранее на свободу вышел Скопинский маньяк Виктор Мохов, сообщает RT. Мужчина отсидел 17 лет за похищение и изнасилование Екатерины Мартыновой и Елены Самохиной, которых держал в подземном бункере на протяжении трёх лет и семи месяцев.