СК назвал стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка

Следователи СК России продолжают установливать ущерб, который был причинён объектам Мариуполя, Рубежного и Северодонецка преступными действиями украинских националистов, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что к настоящему времени окончено производство порядка четырёх тысяч оценочных строительно-технических экспертиз.

«Согласно заключениям экспертов, стоимость восстановительных работ составляет более 180 млрд рублей», - уточнили в СК РФ.

Ранее специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство первых домов для жителей города, которые остались без крова в результате боевых действий, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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