СК назвал предварительную причину смерти экс-главы Минсельхоза

Предварительная причина смерти экс-министра сельского хозяйства Александра Назарчука – отравление угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает «Российская газета».

Инцидент произошел в понедельник вечером. Назарчуку был 81 год, он был найдет у себя дома без внешних признаков насильственной смерти.

Умер экс-министр сельского хозяйства РФ Назарчук

Назарчук ушел на пенсию в 2008 году после того, как работал членом Совета Федерации от Алтайского края с 1996 по 2001 год. В марте 1996 года он был избран депутатом краевого Законодательного собрания, а с 1994 года занимал пост министра сельского хозяйства России.



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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Следственный КомитетМинсельхоз
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