СК назвал предварительную причину смерти экс-главы Минсельхоза

Назарчук ушел на пенсию в 2008 году после того, как работал членом Совета Федерации от Алтайского края с 1996 по 2001 год. В марте 1996 года он был избран депутатом краевого Законодательного собрания, а с 1994 года занимал пост министра сельского хозяйства России.





