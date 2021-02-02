СК назвал предварительную причину смерти экс-главы Минсельхоза
Предварительная причина смерти экс-министра сельского хозяйства Александра Назарчука – отравление угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает «Российская газета».
Инцидент произошел в понедельник вечером. Назарчуку был 81 год, он был найдет у себя дома без внешних признаков насильственной смерти.
Назарчук ушел на пенсию в 2008 году после того, как работал членом Совета Федерации от Алтайского края с 1996 по 2001 год. В марте 1996 года он был избран депутатом краевого Законодательного собрания, а с 1994 года занимал пост министра сельского хозяйства России.
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