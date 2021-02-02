Умер экс-министр сельского хозяйства РФ Назарчук

Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия РФ, глава Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук скончался на 82-м году жизни. Его тело нашли в доме в поселке Солнечный. Об этом сообщили в пресс-центре регионального следственного управления СК РФ.

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Следователи проводят по этому факту проверку. На данный момент устанавливается причина смерти. Проверяется информация об утечке газа, пишут «Известия».

Назарчук родился в Алтайском крае в 1939 году. Возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ с 1994 по 1996 год. Затем вернулся на родину, где более 11 лет возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Алтайский КрайСельское Хозяйство
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