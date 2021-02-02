Умер экс-министр сельского хозяйства РФ Назарчук

Следователи проводят по этому факту проверку. На данный момент устанавливается причина смерти. Проверяется информация об утечке газа, пишут «Известия».

Назарчук родился в Алтайском крае в 1939 году. Возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ с 1994 по 1996 год. Затем вернулся на родину, где более 11 лет возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.



