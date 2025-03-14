Захарова обвинила ВСУ в попытке массовых убийств в Курской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель украинских сил при вторжении в Курскую область заключалась в нанесении ударов по мирным жителям. С таким утверждением дипломат выступила в своем Telegram-канале, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что операция ВСУ в регионе якобы «выполнила свою задачу».

По словам Захаровой, подобные заявления свидетельствуют о том, что основной целью украинских властей были гибель мирных граждан, масштабные потери среди украинских военнослужащих и последующая сдача в плен оставшихся бойцов.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина проявить гуманность в отношении окруженных украинских военных.

В ответ Путин заявил, что украинское руководство должно отдать приказ о капитуляции, чтобы подобный призыв мог быть реализован, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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