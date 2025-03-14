Захарова обвинила ВСУ в попытке массовых убийств в Курской области
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель украинских сил при вторжении в Курскую область заключалась в нанесении ударов по мирным жителям. С таким утверждением дипломат выступила в своем Telegram-канале, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что операция ВСУ в регионе якобы «выполнила свою задачу».
По словам Захаровой, подобные заявления свидетельствуют о том, что основной целью украинских властей были гибель мирных граждан, масштабные потери среди украинских военнослужащих и последующая сдача в плен оставшихся бойцов.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина проявить гуманность в отношении окруженных украинских военных.
В ответ Путин заявил, что украинское руководство должно отдать приказ о капитуляции, чтобы подобный призыв мог быть реализован, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова обвинила ВСУ в попытке массовых убийств в Курской области
- Марк Карни вступил в должность премьер-министра Канады
- Трамп заявил, что обсуждения с Путиным о прекращении огня на Украине идут хорошо
- Минздрав пересмотрит показания для абортов по медпоказаниям
- СК возбудил дело после обстрела музея в Судже
- Лукашенко рассказал о предложении Киева разместить лагеря для пленных в Белоруссии
- На Украине заявили о намерении вступить в Евросоюз в 2030 году
- В Судже при ударе ВСУ по музею погибла женщина, еще двое ранены
- Такер Карлсон назвал абсолютным злом правительство Украины
- Стефанишина удивилась словам генсека НАТО о невозможности вступления Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru