Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель украинских сил при вторжении в Курскую область заключалась в нанесении ударов по мирным жителям. С таким утверждением дипломат выступила в своем Telegram-канале, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что операция ВСУ в регионе якобы «выполнила свою задачу».

По словам Захаровой, подобные заявления свидетельствуют о том, что основной целью украинских властей были гибель мирных граждан, масштабные потери среди украинских военнослужащих и последующая сдача в плен оставшихся бойцов.