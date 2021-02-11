СК напомнил об ответственности за призывы к массовым беспорядкам
Следственный комитет РФ напомнил об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам. В сообщении ведомства отмечается, что они квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы.
«Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление», — отмечается в сообщении СК.
Также там добавили, что участие подростков в таких мероприятиях может угрожать их безопасности и здоровью, пишет RT.
К слову, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запланированная на 14 февраля акция оппозиции с фонариками организуется под влиянием Запада.
«Там цветочки бывают, ленточки. Мы не только видим, мы знаем. Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идёт работа», - сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что как правило подготовка западных акций проходит именно так.
Захарова добавила, что за оппозицией стоит «западная рука» и тому есть доказательства.
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