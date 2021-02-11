СК напомнил об ответственности за призывы к массовым беспорядкам

Следственный комитет РФ напомнил об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам. В сообщении ведомства отмечается, что они квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы.

«Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление», — отмечается в сообщении СК.

Также там добавили, что участие подростков в таких мероприятиях может угрожать их безопасности и здоровью, пишет RT.