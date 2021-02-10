В Госдуме заявили о причастности иностранцев к фейкам о несанкционированных акциях в РФ
Граждане иностранных государств причастны к распространению фейков о несанкционированных акциях в Москве, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв. Об этом сообщает агентство REGNUM.
Пискарёв отметил, что комиссия располагает данными о причастности к фейкам в том числе граждан Украины.
Кроме того, глава думской комиссии сообщил, что реклама несогласованных акций демонстрируется на YouTube при просмотре детских фильмов, и выразил обеспокоенность ситуацией.
«Нашей обязанностью является принять все меры по защите детей и сохранению молодого поколения», — отметил Пискарёв.
Несанкционированные акции проходят в российских городах с января. По данным Роскомнадзора, в социальных сетях распространяется ложная информация с завышенной численностью участников акций и якобы произошедшими случаями насилия на митингах и гибели граждан. Согласно требованиям Генпрокуратуры РФ, фейки блокируют, а авторов публикаций привлекают к ответственности.
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