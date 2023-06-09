СК намерен заключить под стражу задержанных по делу «Мистера Сидра»

СК России ходатайствует об избрании всем задержанным по делу о хищении метилового спирта в Самарской области меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, уголовные дела возбуждены по части 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

В сообщении СК уточняется, что по фактам массового отравления граждан суррогатным алкоголем на территории нескольких субъектов России обвинение предъявлено индивидуальному предпринимателю и учредителю ООО «Анди» Анару Гусейнову. На его предприятии в п. Винтай г. Самары с 2022 года производился напиток «Мистер Сидр», который поставлялся в различные регионы России. Гусейнов арестован.

«До десяти лет»: Юрист назвал участь виновных в пропаже спирта со склада МВД

Следствием также установлено, что 6 тонн метилового спирта были похищены в мае 2023 года Дмитрием Егоровым и его отцом Алексеем Егоровым со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Помощь в похищении им оказал сотрудник полиции Иван Гребенкин. Егоровы продали метиловый спирт Артему Айрапетяну, который нелегально поставлял спирт Гусейнову. Айрапетян задержан, ему предъявлено обвинение.

В отношении Егоровых и Гребенкина возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта. При этом Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны и уже признали вину. Алексей Егоров объявлен в розыск.

Ранее стало известно, что от отравления суррогатным сидром пострадал 101 человек. Среди пострадавших пять несовершеннолетних и одна беременная женщина, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗадержаниеАлкогольСамарская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры