СК намерен заключить под стражу задержанных по делу «Мистера Сидра»

СК России ходатайствует об избрании всем задержанным по делу о хищении метилового спирта в Самарской области меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, уголовные дела возбуждены по части 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

В сообщении СК уточняется, что по фактам массового отравления граждан суррогатным алкоголем на территории нескольких субъектов России обвинение предъявлено индивидуальному предпринимателю и учредителю ООО «Анди» Анару Гусейнову. На его предприятии в п. Винтай г. Самары с 2022 года производился напиток «Мистер Сидр», который поставлялся в различные регионы России. Гусейнов арестован.