В Крыму сотрудница парка «Тайган» погибла после нападения львов

Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека, было возбуждено по факту гибели сотрудницы парка львов «Тайган». Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по республике Крым.

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По данным ведомства, сотрудница, проработавшая в парке почти 17 лет, зашла в клетку с тремя львами, чтобы убраться. Она не закрыла засов двери между двумя помещениями, что позволило хищникам напасть на неё.

Полученные женщиной травмы оказались смертельными.

«Проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается документация по соблюдению норм и техники безопасности... устанавливается круг ответственных», - говорится в сообщении.

Ранее в Приморье ликвидировали напавшего на двух мужчин и собачий приют медведя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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