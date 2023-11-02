СК Москвы завел дело после угроз граждан Азербайджана полицейскому

Следственный комитет возбудил уголовное дело после угроз граждан Азербайджана в адрес полицейского, сообщил столичный главк ведомства в своем Telegram-канале.

Открывший стрельбу на замечание о громкой музыке задержан в Москве

По данным следствия, 24 октября несколько граждан Азербайджана угрожали применить насилие к сотруднику полиции. Инцидент произошел в районе станции метро «Люблино» на юго-востоке Москвы.

Сотрудники СК допрашивают очевидцев и осматривают записи с камер. Устанавливается местонахождение подозреваемых.

В Нижнем Новгороде семье мигрантов из Азербайджана предписано покинуть Россию после драки с участием их сына в школе. Родителям назначены штрафы, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:АзербайджанПолицияМоскваСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры