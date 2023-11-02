СК Москвы завел дело после угроз граждан Азербайджана полицейскому
Следственный комитет возбудил уголовное дело после угроз граждан Азербайджана в адрес полицейского, сообщил столичный главк ведомства в своем Telegram-канале.
По данным следствия, 24 октября несколько граждан Азербайджана угрожали применить насилие к сотруднику полиции. Инцидент произошел в районе станции метро «Люблино» на юго-востоке Москвы.
Сотрудники СК допрашивают очевидцев и осматривают записи с камер. Устанавливается местонахождение подозреваемых.
В Нижнем Новгороде семье мигрантов из Азербайджана предписано покинуть Россию после драки с участием их сына в школе. Родителям назначены штрафы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru