СК Белоруссии направил документы на экстрадицию Тихановской в генпрокуратуру

Следственный комитет Белоруссии передал в Генеральную прокуратура материалы об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановоской. Ранее ведомство завершило расследование уголовное дело в отношении лидера оппозиции и ее четырех доверенных лиц, пишут «Известия».

Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о приготовлении к массовым беспорядком и прикотовлении к захвату зданий и сооружений, сообщили в СК.

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По версии следствия, лица из окружения Тихановоской готовили массовые беспорядки и захват зданий государственных органов. Следователи утверждают, Тихановская якобы согласилась выдать организаторам протестов деньги на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций «и других орудий, предназначенных для совершения преступления».




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ФОТО: скрин Youtube.com
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