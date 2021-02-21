Тихановская назвала санкции ЕС против властей Белоруссии насмешкой

Тихановская считает, что для оказания давления на президента страны Александра Лукашенко и его окружение недостаточно экономических ограничений, которые приняли в ЕС.

Санкции в отношении Белоруссии Евросоюз вводит на фоне протестов, которые начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Евросоюз также не признал победу действующего президента.

