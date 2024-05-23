СК: «Барнаульский маньяк» участвовал в расследовании одного из своих убийств
Так называемый «Барнаульский маньяк» из Алтайского края принимал участие в расследовании одного из своих преступлений в качестве понятого. Такую информацию раскрыл журналистам следователь по особо важным делам регионального следственного управления Следственного комитета Иван Зеленский.
Сейчас в 11 убийствах женщин обвиняется 53-летний житель села Шадрино Калманского района Алтайского края Виталий Манишин. Ранее он занимал должность заместителя главы района. По словам Зеленского, Манишин принимал участие в качестве понятого при осмотре места обнаружения останков одной из убитых.
Сначала подозреваемого задержали в мае 2023 года по делу об убийстве одной 17-летней девушки в 1989 году. В ходе следствия Манишин признался в убийстве абитуриенток Алтайского государственного педагогического университета. Все преступления были совершены в 1998—2000 годах в Барнауле и возле села Бураново Калманского района. Всего Манишину вменяют убийство девяти девушке и двух женщин. Его дело направлено в суд.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сначала в убийствах обвинили Александра Анисимова, ранее судимого за хулиганство и кражу. На него указала студентка АлтГТУ – она рассказал, что в университете во время вступительных экзаменов он представился ей деканом экономического факультета и предлагал помощь в поступлении. На самом деле он работал на рынке, был женат и мел троих детей.
В время следственного эксперимента в 2000 году он выбросился из окна 8 этажа жилого дома. Девушки в Барнауле после этого перестали пропадать. Однако бывший начальник УВД Барнаула генерал-майор полиции Николай Турбовец в 2019 году признался, что не уверен в виновности Анисимова.
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