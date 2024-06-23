В Махачкале при нападении неизвестных погиб сотрудник полиции

В столице Дагестана Махачкале обстреляли пост дорожно-патрульной службы (ДПС), сообщило региональное управление МВД.

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По предварительным данным, в результате нападения погиб сотрудник полиции. Шесть получили ранения.

В городе объявили план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются.

В воскресенье в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Погиб сотрудник полиции, еще один получил ранение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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