СМИ: боевики взяли в заложники 40 человек в православном храме в Махачкале

В Махачкале боевики взяли в заложники 40 человек в православном храме, утверждает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Депутат Гаджиев заявил, что за терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО

Храм находится в Кировском районе Махачкалы. На улице слышна стрельба.

МВД Дагестана опровергло информацию, что в церкви находятся заложники. В ведомстве заявили, что возле здания идет перестрелка.

В результате нападений неизвестных в Махачкале и Дербенте погибли шесть сотрудников полиции, 12 пострадали. Также боевики обстреляли православный храм и синагогу.

В регионе ввели режим контртеррористической операции. Ведется поиск причастных к нападениям, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаложникиТерроризмДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры