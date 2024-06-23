СМИ: боевики взяли в заложники 40 человек в православном храме в Махачкале
В Махачкале боевики взяли в заложники 40 человек в православном храме, утверждает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
Храм находится в Кировском районе Махачкалы. На улице слышна стрельба.
МВД Дагестана опровергло информацию, что в церкви находятся заложники. В ведомстве заявили, что возле здания идет перестрелка.
В результате нападений неизвестных в Махачкале и Дербенте погибли шесть сотрудников полиции, 12 пострадали. Также боевики обстреляли православный храм и синагогу.
В регионе ввели режим контртеррористической операции. Ведется поиск причастных к нападениям, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон заявил о желании остаться на посту президента до 2027 года
- Минобороны Белоруссии заявило о готовности применить ТЯО
- СМИ: боевики взяли в заложники 40 человек в православном храме в Махачкале
- Депутат Гаджиев заявил, что за терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО
- Медведев назвал удар ВСУ по Севастополю подлым и гнусным терактом
- В Дагестане силовики ликвидировали двух боевиков
- СК возбудил дело о теракте после нападений в Махачкале и Дербенте
- При подрыве дрона в белгородском селе Муром пострадали три человека
- Вблизи российско-абхазской границы произошла перестрелка
- В Махачкале при нападении неизвестных погиб сотрудник полиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru