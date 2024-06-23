Вблизи российско-абхазской границы произошла перестрелка

Неизвестные открыли стрельбу в Гагрском районе Абхазии, пишет ТАСС со ссылкой на данные местной прокуратуры.

В Дагестане неизвестные напали на православную церковь и синагогу

По предварительной информации, один человек погиб. Трое получили ранения.

Информации о нападавших нет.

Ранее в воскресенье неизвестные совершили нападения на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Также были обстреляны православная церковь и синагога. В регионе объявили план «Перехват», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаРоссияАбхазия

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