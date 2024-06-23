В Дагестане силовики ликвидировали двух боевиков
23 июня 202420:13
Двое нападавших ликвидированы в Дагестане, сообщила пресс-секретарь регионального управления МВД Гаяна Гариева. Об этом пишет РИА Новости.
«Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями», - сказала она, не уточнив, о каком городе идет речь.
Нападения на полицейских произошли в Махачкале и Дербенте. По предварительным данным, погибли трое сотрудников правоохранительных органов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru