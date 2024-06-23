СК возбудил дело о теракте после нападений в Махачкале и Дербенте
23 июня 202419:59
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения неизвестных в Махачкале и Дербенте.
Дело возбуждено по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», сообщили в ведомстве.
Ранее в воскресенье неизвестные обстреляли церковь и синагогу в Дербенте и напали на сотрудников полиции. Один человек погиб, шесть пострадали.
В Махачкале злоумышленники напали на сотрудников патрульно-постовой службы. По предварительным данным, погибли двое полицейских, еще двое получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru