СК возбудил дело о теракте после нападений в Махачкале и Дербенте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения неизвестных в Махачкале и Дербенте.

В Дагестане неизвестные напали на православную церковь и синагогу

Дело возбуждено по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», сообщили в ведомстве.

Ранее в воскресенье неизвестные обстреляли церковь и синагогу в Дербенте и напали на сотрудников полиции. Один человек погиб, шесть пострадали.

В Махачкале злоумышленники напали на сотрудников патрульно-постовой службы. По предварительным данным, погибли двое полицейских, еще двое получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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