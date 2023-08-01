«Жила, как королева»: Мать маньяка из Челябинска рассказала об условиях содержания похищенной
Мать маньяка из Челябинска Валентина Ческидова заявила, что девушка, которую её сын 14 лет удерживал в плену, «могла в любой момент уйти», сообщает РИА Новости.
Она рассказала журналистам, что похищенная не работала и жила «как королева»
«Она у нас жила, как королева. Пристроилась к моему сыну», - указала Ческидова.
Ранее Центральный районный суд Челябинска арестовал до 30 сентября Владимира Ческидова. Его обвиняют в похищении и изнасилованиях девушки, которую он 14 лет держал в плену, а также убийстве человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Валентину Ческидову суд арестовывать не стал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru