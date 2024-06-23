Макрон заявил о желании остаться на посту президента до 2027 года
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после роспуска нижней палаты парламента рассчитывает остаться на посту президента до 2027 года. Об этом говорится в письме главы государства согражданам, выдержки из которого процитировало радио France Bleu.
«Вы можете выразить мне доверие, чтобы я мог исполнять свои обязанности до мая 2027 года, как ваш президент, постоянно защищая нашу республику и наши ценности», - заявил Макрон.
По словам президента, ему пришлось пойти на роспуск нижней палаты парламента, чтобы избежать отставки правительства осенью. Такое развитие событий спровоцировало бы политический кризис в стране, полагает он.
Согласно опросам общественного мнения, блок Макрона «Вместе за республику» может претендовать примерно на 20% голосов на предстоящих парламентских выборах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru