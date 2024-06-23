Минобороны Белоруссии заявило о готовности применить ТЯО
Армия Белоруссии готова применить тактические ядерное оружие (ТЯО) при необходимости. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
«Можно констатировать факт, что мы сегодня способны и готовы применять это оружие, когда надо», - сказал глава ведомства.
По его словам, Белоруссия и Россия продолжат проводить совместные военные учения.
Белоруссия 21 июня начала внезапную проверку боеготовности воинских частей. В мероприятиях участвовали подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск, артиллерии, ВВС и ПВО, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru