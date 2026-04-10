Статьи на 15 лет: Число тяжких преступлений среди подростков выросло на 50%

Число преступлений среди подростков выросло на 10%, в некоторых регионах на сотни процентов, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«По данным МВД, количество преступлений, которые совершили несовершеннолетние, увеличилось на 10% - до 29 тысяч, рост в 49 регионах. На первом месте Москва, прирост 152%, далее Орловская область – плюс 111%, далее Калмыкия – 100%. Особенно тревожит рост преступлений по тяжким статьям – на 48,9% рост уголовных правонарушений. Таких детей у нас становится все больше и больше, печальная статистика касается уже даже некогда благополучных детей», - отметила она.

Она также раскрыла основные статьи, по которым привлекаются подростки.

«На первом месте стоит участие несовершеннолетних в наркотрафике. Количество осужденных за употребление подростков гораздо меньше, чем за участие в процессе. Что касается экстремистских преступлений, здесь в 2025 году в два с половиной раза увеличилось число правонарушений. У нас полмиллиона подростков привлечены по таким тяжелым статьям, а это статьи на 10-15 лет. Ребята окажутся изолированными, каких взрослых людей мы получим потом. Это страшно для родителей и общества. Мы выводы не делаем, надо совершенствовать профилактическую работу с детьми», - рассказала депутат.

Президент России Владимир Путин на коллегии МВД обратил внимание, что в 2025 году впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. В Москве число преступлений несовершеннолетних выросло на 150%, это подтвердили в МВД. Подростков, в том числе из благополучных семей, все чаще вовлекают в совершение преступлений дистанционно. Только в этом году за попытки поджога и покушений на убийство возбуждены дела против четырех подростков.

