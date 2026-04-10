Депутат Останина: Блокировка мессенджеров не сделает общество безопасным

Блокировка иностранных мессенджеров не сделает общество безопасным, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Дети активно вовлечены в мессенджеры и социальные сети, не только иностранные. Ничего не изменится, если уйдут только иностранные соцсети и мессенджеры. Вопрос в безопасности информации. Не справляются надзорные организации, не надо все валить на подростков, не надо блокировать все социальные сети. Надо делать свою работу, не справляетесь – нанимайте других людей. Если не хватает людей, говорите об этом прямо. Нам очень нужна безопасность информации, большая часть совершаемых преступлений происходит после взаимодействия с такими технологиями – 34% от всех преступлений», - добавила она.

Президент России Владимир Путин на коллегии МВД обратил внимание, что в 2025 году впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. В Москве число преступлений несовершеннолетних выросло на 150%, это подтвердили в МВД. Подростков, в том числе из благополучных семей, все чаще вовлекают в совершение преступлений дистанционно. Только в этом году за попытки поджога и покушений на убийство возбуждены дела против четырех подростков.

