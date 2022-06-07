Член СПЧ Меркачева: Система залогов в СИЗО практически не работает

«Не отпускают даже под большие суммы. При том, что, по сути, государство ничего не теряет, если человек нарушит меру пресечения в виде залога, так как эти средства пойдут в бюджет, и на них можно было бы построить не одно новое СИЗО. Суд это игнорирует. У нас нет меры пресечения в виде залога, хотя она прописана в законодательстве», - отметила член СПЧ.

Ранее Ева Меркачева в пресс-центре НСН рассказала, что переполненность СИЗО в России связана с тем, что следствие на фоне сложившейся ситуации стало более жестким, и представители правосудия стали чаще ходатайствовать об арестах, а суды это поддерживают.