Член СПЧ Меркачева: Система залогов в СИЗО практически не работает

Член СПЧ Ева Меркачева в эфире НСН рассказала о недостатках системы следствия в России. 


Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в пресс-центре НСН заявила, что в российских СИЗО практически отсутствует система залогов.

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«Не отпускают даже под большие суммы. При том, что, по сути, государство ничего не теряет, если человек нарушит меру пресечения в виде залога, так как эти средства пойдут в бюджет, и на них можно было бы построить не одно новое СИЗО. Суд это игнорирует. У нас нет меры пресечения в виде залога, хотя она прописана в законодательстве», - отметила член СПЧ.

Ранее Ева Меркачева в пресс-центре НСН рассказала, что переполненность СИЗО в России связана с тем, что следствие на фоне сложившейся ситуации стало более жестким, и представители правосудия стали чаще ходатайствовать об арестах, а суды это поддерживают.

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ТЕГИ:СПЧРоссияСИЗОСледствиеЗалог
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