«Обострение жестокости следствия»: Член СПЧ объяснила причины переполненности СИЗО в РФ

Член СПЧ Ева Меркачева в эфире НСН не исключила, что переполненность СИЗО в России может быть связана с увеличением числа украинских военнопленных. 


Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в пресс-центре НСН рассказала, что переполненность СИЗО в России связана с тем, что следствие на фоне сложившейся ситуации стало более жестким, и представители правосудия стали чаще ходатайствовать об арестах, а суды это поддерживают.

«То, что украинские военнопленные размещаются в том числе в СИЗО, сыграло свою роль. Но самое основное, почему в СИЗО России перелимиты – это то, что следствие все чаще выходит с ходатайством об арестах, а суды все чаще соглашаются. Часто заключенным автоматически продлевают меру пресечения в виде ареста. Эта процедура стала формальной. В изоляторах этот процесс уже называют "туда-обратно". Находящиеся там знают, что вернутся. Таким образом, люди находятся в СИЗО годами», - отметила она.

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При этом, по ее мнению, следствие стало жестче работать.

«Большая проблема в том, что прокуроры, которые могли бы выступать гарантами защиты прав людей и быть против арестов и предлагать альтернативные виды наказания, этого не делают. Прокуратура просто кивает. За последние годы у нас особое обострение жестокости следствия. Сначала была пандемия, теперь спецоперация - наверное, следователи решили, что на фоне этого они могут позволить себе жестить, и им все сойдет с рук», - заключила член президентского Совета по правам человека (СПЧ).

Ранее Ева Меркачева в пресс-центре НСН отметила, что перелимит в некоторых московских следственных изоляторах составляет около 30%.

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