«Обострение жестокости следствия»: Член СПЧ объяснила причины переполненности СИЗО в РФ

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в пресс-центре НСН рассказала, что переполненность СИЗО в России связана с тем, что следствие на фоне сложившейся ситуации стало более жестким, и представители правосудия стали чаще ходатайствовать об арестах, а суды это поддерживают.

«То, что украинские военнопленные размещаются в том числе в СИЗО, сыграло свою роль. Но самое основное, почему в СИЗО России перелимиты – это то, что следствие все чаще выходит с ходатайством об арестах, а суды все чаще соглашаются. Часто заключенным автоматически продлевают меру пресечения в виде ареста. Эта процедура стала формальной. В изоляторах этот процесс уже называют "туда-обратно". Находящиеся там знают, что вернутся. Таким образом, люди находятся в СИЗО годами», - отметила она.