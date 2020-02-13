Ситуацию с гаражами в России назвали абсурдом и беспределом
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН заявил, что проблема с правами на собственность гаражей уже несколько десятков лет нуждается в правовом регулировании.
В правительство внесли проект федерального закона о «гаражной амнистии», который будет регулировать порядок приобретения гражданами прав на земельные участки и расположенные на них гаражи, сообщает Росреестр. Законопроект определит список документов, подтверждающих право гражданина на владение объектом гаражного назначения: в частности, речь идет о длительном использовании, выплате пая в гаражном кооперативе, полученном решении о распределении гаража и так далее. Новый порядок может вступить в силу в 2021 году.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал эту проблему неподвластной решению в течение десятков лет. Он напомнил, что в правовом поле нет даже такого понятия как «гараж».
«Мы живем в стране, в которой происходит очень странный абсурд прямо на наших глазах. Гаражи есть, а юридически собственности на эти гаражи нет. Или есть, но криво оформлено. Само определение "гараж" отсутствует. Нет такого понятия. Эта проблема по всей стране. Это недвижимость, которая висит в воздухе, и все находятся на птичьих правах. Поэтому я, честно говоря, начинал бы с такого момента как наведение порядка с точки зрения базовых понятий. Что такое гараж, как его зарегистрировать, как получить право собственности и другие. Такие моменты должны быть учтены. К сожалению, в отсутствие таких моментов допускается жуткий беспредел, когда приходят люди и сносят эти гаражи. Во-вторых, не совсем понятно, что делать с земельными участками. Вот объект недвижимости стоит на земельном участке. Каким образом этот земельный участок будет передаваться в собственность владельцу гаража? Это очень тонкий и сложный момент, который требует деликатного подхода. Гаражи бывают разные. Ракушка перед подъездом – это тоже гараж. Что с ним делать? Право собственности выдавать на сам гараж и на пятно земли под ним? Эти моменты уже несколько десятков лет нуждаются в правовом регулировании», - отметил он.
Ранее в Совфеде отмечали, что по всей стране есть несколько миллионов гаражей, которые были приобретены еще в советские времена и сейчас их нельзя официально зарегистрировать. Из-за этого их владельцы не могут получить статус собственника недвижимости.
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