Ситуацию с гаражами в России назвали абсурдом и беспределом

«Мы живем в стране, в которой происходит очень странный абсурд прямо на наших глазах. Гаражи есть, а юридически собственности на эти гаражи нет. Или есть, но криво оформлено. Само определение "гараж" отсутствует. Нет такого понятия. Эта проблема по всей стране. Это недвижимость, которая висит в воздухе, и все находятся на птичьих правах. Поэтому я, честно говоря, начинал бы с такого момента как наведение порядка с точки зрения базовых понятий. Что такое гараж, как его зарегистрировать, как получить право собственности и другие. Такие моменты должны быть учтены. К сожалению, в отсутствие таких моментов допускается жуткий беспредел, когда приходят люди и сносят эти гаражи. Во-вторых, не совсем понятно, что делать с земельными участками. Вот объект недвижимости стоит на земельном участке. Каким образом этот земельный участок будет передаваться в собственность владельцу гаража? Это очень тонкий и сложный момент, который требует деликатного подхода. Гаражи бывают разные. Ракушка перед подъездом – это тоже гараж. Что с ним делать? Право собственности выдавать на сам гараж и на пятно земли под ним? Эти моменты уже несколько десятков лет нуждаются в правовом регулировании», - отметил он.

Ранее в Совфеде отмечали, что по всей стране есть несколько миллионов гаражей, которые были приобретены еще в советские времена и сейчас их нельзя официально зарегистрировать. Из-за этого их владельцы не могут получить статус собственника недвижимости.



