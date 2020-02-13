Опоздали! Депутат Лысаков раскритиковал «гаражную амнистию»
Депутат Госдумы, зампред комитета по госстроительству в эфире НСН заявил о бесполезности «гражданской амнистии» на фоне массовых сносов в городах миллионниках.
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о «гражданской амнистии». Предполагается, что документ определит список документов, который подтвердит право гражданина на владение гаража. Отмечается, что в случае принятия, новый порядок начнет действовать с 2021 года.
Депутат Госдумы, зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН заявил, что инициатива опоздала на 10-15 лет.
«Это уже давно протухшая тема, гаражную амнистию нужно было вводить еще 10 -15 лет назад, что сейчас-то они хотят? Гаражей-то уже не осталось! Какая амнистия, о чем речь? Я, к сожалению, не видел законопроект, не знаю, каких субъектов это коснется в случае принятия. Но могу сказать, что правительство опоздало, если в крупных городах, по примеру Москвы, идет массовый снос гаражей. О каких документах может идти речь, когда изымаются участки и, в лучшем случае, людям какую-то компенсацию платят, но не сопоставимую со стоимостью гаража», - сказал Лысаков.
В законопроекте уточняется, что документами, которые будут приниматься как доказательство владения гаражом, являются: выплата пая в гаражном кооперативе, разрешение о распределении гаража, выплата коммунальных квитанций за обслуживание и так далее. По мнению парламентария люди все же не смогут отстоять свое право на постройку гаражного назначения.
«В свое время, эти гаражи строились как временные постройки, поэтому люди ничего не докажут. Амнистия это, когда тебе прощают и разрешают пользоваться твоим имуществом, если говорить примитивно. А если разговор будет о каких-то документах, которыми надо подтвердить, что во время Куликовской битвы твоя бабушка построила этот гараж, то, конечно, таких документов люди не найдут. Сейчас вообще этот вопрос потерял актуальность в силу массового уничтожения органами исполнительной власти субъектов этих гаражей. В маленьких городках, возможно, такой проблемы еще нет, где есть частные секторы, но в городах миллионниках [есть]. Поэтому для меня очень сомнительна актуальность этой законодательной инициативы правительства, хотя оговорюсь, что с документом не знаком, а исхожу из самой концепции», - заключил собеседник НСН.
Инициаторы законопроекта отмечают, что «гаражная амнистия» может облегчить жизнь более чем 4,5 млн автовладельцев.
Ранее в эфире НСН координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов объяснил, почему законопроект о запуске сервиса по электронному обжалованию штрафов ГИБДД будет абсолютно бесполезен.
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