Опоздали! Депутат Лысаков раскритиковал «гаражную амнистию»

13 февраля 202013:14
Саша Бусова

Депутат Госдумы, зампред комитета по госстроительству в эфире НСН заявил о бесполезности «гражданской амнистии» на фоне массовых сносов в городах миллионниках.

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о «гражданской амнистии». Предполагается, что документ определит список документов, который подтвердит право гражданина на владение гаража. Отмечается, что в случае принятия, новый порядок начнет действовать с 2021 года.

Депутат Госдумы, зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН заявил, что инициатива опоздала на 10-15 лет.

«Это уже давно протухшая тема, гаражную амнистию нужно было вводить еще 10 -15 лет назад, что сейчас-то они хотят? Гаражей-то уже не осталось! Какая амнистия, о чем речь? Я, к сожалению, не видел законопроект, не знаю, каких субъектов это коснется в случае принятия. Но могу сказать, что правительство опоздало, если в крупных городах, по примеру Москвы, идет массовый снос гаражей. О каких документах может идти речь, когда изымаются участки и, в лучшем случае, людям какую-то компенсацию платят, но не сопоставимую со стоимостью гаража», - сказал Лысаков.

В законопроекте уточняется, что документами, которые будут приниматься как доказательство владения гаражом, являются: выплата пая в гаражном кооперативе, разрешение о распределении гаража, выплата коммунальных квитанций за обслуживание и так далее. По мнению парламентария люди все же не смогут отстоять свое право на постройку гаражного назначения.

Лысаков: К новому КоАП очень много претензий

«В свое время, эти гаражи строились как временные постройки, поэтому люди ничего не докажут. Амнистия это, когда тебе прощают и разрешают пользоваться твоим имуществом, если говорить примитивно. А если разговор будет о каких-то документах, которыми надо подтвердить, что во время Куликовской битвы твоя бабушка построила этот гараж, то, конечно, таких документов люди не найдут. Сейчас вообще этот вопрос потерял актуальность в силу массового уничтожения органами исполнительной власти субъектов этих гаражей. В маленьких городках, возможно, такой проблемы еще нет, где есть частные секторы, но в городах миллионниках [есть]. Поэтому для меня очень сомнительна актуальность этой законодательной инициативы правительства, хотя оговорюсь, что с документом не знаком, а исхожу из самой концепции», - заключил собеседник НСН.

Инициаторы законопроекта отмечают, что «гаражная амнистия» может облегчить жизнь более чем 4,5 млн автовладельцев.

Ранее в эфире НСН координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов объяснил, почему законопроект о запуске сервиса по электронному обжалованию штрафов ГИБДД будет абсолютно бесполезен.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ЗаконопроектПравительство РоссииГосдумаАмнистия