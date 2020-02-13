Опоздали! Депутат Лысаков раскритиковал «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о «гражданской амнистии». Предполагается, что документ определит список документов, который подтвердит право гражданина на владение гаража. Отмечается, что в случае принятия, новый порядок начнет действовать с 2021 года.

Депутат Госдумы, зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН заявил, что инициатива опоздала на 10-15 лет.

«Это уже давно протухшая тема, гаражную амнистию нужно было вводить еще 10 -15 лет назад, что сейчас-то они хотят? Гаражей-то уже не осталось! Какая амнистия, о чем речь? Я, к сожалению, не видел законопроект, не знаю, каких субъектов это коснется в случае принятия. Но могу сказать, что правительство опоздало, если в крупных городах, по примеру Москвы, идет массовый снос гаражей. О каких документах может идти речь, когда изымаются участки и, в лучшем случае, людям какую-то компенсацию платят, но не сопоставимую со стоимостью гаража», - сказал Лысаков.

В законопроекте уточняется, что документами, которые будут приниматься как доказательство владения гаражом, являются: выплата пая в гаражном кооперативе, разрешение о распределении гаража, выплата коммунальных квитанций за обслуживание и так далее. По мнению парламентария люди все же не смогут отстоять свое право на постройку гаражного назначения.