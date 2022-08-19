Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за обстрелов
Система защиты Запорожской атомной электростанции усилена из-за возможных попыток украинской армии нанести удар по объекту. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима [президента Украины Владимира] Зеленского можно ожидать чего угодно», — цитирует чиновника РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ предупредили, что Киев готовит провокацию на ЗАЭС, напоминает RT. По данным военного ведомства, в пятницу украинские силовики могут устроить масштабную диверсию, в результате которой возможна гибель мирного населения и радиационное заражение местности, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru