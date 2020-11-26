Систему онлайн-отслеживания лекарств в аптеках Москвы запустят в ближайшие недели

Система по онлайн-отслеживанию наличия лекарств в столичных аптеках заработает в ближайшие недели. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города сообщил, что столичные власти уже разработали систему контроля за наличием популярных медикаментов, и совместно с налоговой службой по контрольно-кассовым аппаратам занимаются системой для онлайн-контроля лекарств в каждой аптеке.

Кроме того, Собянин отметил, что российский Минпром занялся дополнительным выпуском медикаментов, в несколько раз увеличив объём производства по некоторым позициям.

Ранее мэр Москвы рассказал, что примерно у 50% жителей города выработался популяционный иммунитет к коронавирусу. При этом Собянин подчеркнул, что иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения инфекцией, отмечает «Свободная пресса».

