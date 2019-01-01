Гусев объяснил, почему храм в Екатеринбурге хотят построить именно в центре города
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Мэр Екатеринбурга приостановил строительство храма в центре города
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о приостановке строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Он уточнил, что забор пока убирать не будут, а окончательное решение о строительстве примут после опроса горожан, который предложил провести Владимир Путин.
Павел Гусев: «Если я не ошибаюсь, в Екатеринбурге порядка 60 действующих храмов. Много это, или мало – не знаю. Но храм в центре города будет приносить православной церкви очень хороший, приличный доход. В небольших деревнях старые, намоленные церкви не восстанавливают. Почему? Да потому, что там нет дохода. Важна ведь не близость к намоленному месту, а близость к чаше, куда складывают деньги. Отсюда и желание построить православный храм как можно «центрее»»,- заявил НСН Павел Гусев.
США запросили у России переговоры на высшем уровне
США запросили у России переговоры на высшем уровне, утверждает «Коммерсант». Собеседник издания отметил, что вероятность проведения переговоров президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина оценивается как высокая. Встреча может состояться на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке в июне.
Павел Гусев: «Мне кажется, что Россия и сама была бы не против запросить такие переговоры. Уровень отношений между Москвой и Вашингтоном близок к нулю. Это признают и российские дипломаты и американские. Но думаю, сейчас в этих переговорах, действительно, больше заинтересованы США. Трамп через два года идет на выборы. И для поддержки своего имиджа и уровня ему нужны абсолютно новые внешнеполитические факторы, которые были бы положительными. Фактор улучшения отношений с Россией мог бы стать таким», - отметил он в беседе с НСН.
Названа дата инаугурации Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Такое решение принято на заседании Верховной рады.
Павел Гусев: «Пока высказывания Зеленского либо достаточно стандартны, либо они идут тем же курсом, что шел Порошенко. В основе – ненависть к России. Мне кажется, все это вместе пока не говорит о нем, как о человеке, который может принять какие-либо решительные меры. Но сейчас рассуждать об этом сложно. В свое время мы аплодировали тому, что Трамп стал президентом США. Но потом в отношении с Америкой все пошло не так. Так что сейчас рано говорить и предполагать, что будет делать Зеленский. Давайте посмотрим», - предложил в эфире НСН Павел Гусев.
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