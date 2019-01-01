Гусев объяснил, почему храм в Екатеринбурге хотят построить именно в центре города

Павел Гусев: «Пока высказывания Зеленского либо достаточно стандартны, либо они идут тем же курсом, что шел Порошенко. В основе – ненависть к России. Мне кажется, все это вместе пока не говорит о нем, как о человеке, который может принять какие-либо решительные меры. Но сейчас рассуждать об этом сложно. В свое время мы аплодировали тому, что Трамп стал президентом США. Но потом в отношении с Америкой все пошло не так. Так что сейчас рано говорить и предполагать, что будет делать Зеленский. Давайте посмотрим», - предложил в эфире НСН Павел Гусев.

