Система «всё включено» станет безалкогольной на Ибице и Майорке

На популярных курортах Балеарских островов будут действовать ограничения на реализацию и подачу алкоголя в общественных местах. Как сообщили в АТОР, соответствующий закон принят местным правительством.

Отмечается, что, в частности, речь идет о туристических зонах Плая-де-Пальма и Магалуф на Майорке – ранее признанной одним из самых любимых россиянами островов, а также Сан-Антонио на Ибице.

Там под запретом оказалась нелимитированная подача алкогольных напитков в отелях, в том числе в тех, которые работают по системе «все включено». Теперь гостям теперь будут предлагать не более трех таких позиций на обед и ужин, при этом алкоголь должен будет оплачиваться отдельно. Кроме того, в супермаркетах алкоголь перестанут продавать после половины десятого вечера.

Учреждениям, которые нарушать новые требования, будет грозить штраф в размере от 6 тысяч до 600 тысяч евро либо временное приостановление деятельности на срок до трех лет. Предполагается, что нововведение поможет местным властям бороться с «пьяным туризмом».