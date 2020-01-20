Система «всё включено» станет безалкогольной на Ибице и Майорке
На популярных курортах Балеарских островов будут действовать ограничения на реализацию и подачу алкоголя в общественных местах. Как сообщили в АТОР, соответствующий закон принят местным правительством.
Отмечается, что, в частности, речь идет о туристических зонах Плая-де-Пальма и Магалуф на Майорке – ранее признанной одним из самых любимых россиянами островов, а также Сан-Антонио на Ибице.
Там под запретом оказалась нелимитированная подача алкогольных напитков в отелях, в том числе в тех, которые работают по системе «все включено». Теперь гостям теперь будут предлагать не более трех таких позиций на обед и ужин, при этом алкоголь должен будет оплачиваться отдельно. Кроме того, в супермаркетах алкоголь перестанут продавать после половины десятого вечера.
Учреждениям, которые нарушать новые требования, будет грозить штраф в размере от 6 тысяч до 600 тысяч евро либо временное приостановление деятельности на срок до трех лет. Предполагается, что нововведение поможет местным властям бороться с «пьяным туризмом».
Ранее НСН писала, что исследование, проведенное сервисом по поиску билетов Aviasales, показало, что более трети россиян хватило бы для путешествия 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». Эта часть опрошенных заявила, что хотела бы отправиться с этой суммой в Японию, Великобританию, Португалию, США и в Турцию по системе all inclusive.
Также выяснилось, что 31% готовы отправиться в путешествие мечты только за миллион, он мечтают посетить Байкал и Сочи. с
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