Игорь Корнелюк заявил, что ремейк «Бандитского Петербурга» обречен на провал

В беседе с Life.ru он подчеркнул, что никак не воспринимает подобную идею, поскольку все ремейки и ремиксы, выпущенные ранее когда-либо, всегда уступали оригиналам.

Корнелюк также добавил, что откажется от работы над проектом, если получит такое предложение.

Ранее народный артист России Дмитрий Певцов, сыгравший в многосерийном фильме «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат» роль бандита Сергея Челищева по кличке Черный Адвокат в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что бандитские истории не актуальны в современных реалиях, а тема 90-х в кино себя исчерпала.

