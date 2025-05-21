Игорь Корнелюк заявил, что ремейк «Бандитского Петербурга» обречен на провал
Композитор Игорь Корнелюк, написавший музыку к сериалу «Бандитский Петербург», допустил, что ремейк проекта обречен на провал.
В беседе с Life.ru он подчеркнул, что никак не воспринимает подобную идею, поскольку все ремейки и ремиксы, выпущенные ранее когда-либо, всегда уступали оригиналам.
Корнелюк также добавил, что откажется от работы над проектом, если получит такое предложение.
Ранее народный артист России Дмитрий Певцов, сыгравший в многосерийном фильме «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат» роль бандита Сергея Челищева по кличке Черный Адвокат в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что бандитские истории не актуальны в современных реалиях, а тема 90-х в кино себя исчерпала.
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